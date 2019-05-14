شاهدوا.. أحمد السعدني وزينة يدعمان مي عز الدين بعد الانتقادات الكثيرة

تعرضت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ للعديد من الانتقادات فيما يخص دورها في مسلسل “البرنسيسة بيسة” وتلعب فيه دورين مركبين الا انه يبدو انها لم تقنع بعض المشاهدين فانتقدوها بقسوة.

وأتى الرد من صديقيها الممثل ​أحمد السعدني​ والممثلة زينة اللذان قدما لها كل الدعم وكتب أحمد على حسابه : “انا متفرجتش عليكي لإني بصور بس دي هي دي و ده مجهود مش طبيعي و عاجب ناس كتير مبروك و ربنا يكملهالك على خير”

أما زينة فكتبت: نجمة من اول ما بداتي ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة او ستات …مش عارفه أبدا من السينما في ايظن ولا سلسلة عمر وسلمي مع نجم كبير زي تامر حسني اللي كسر الدنيا لدرجة ان كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمي ولا من مسلسلاتك الشك

ولا دلع بنات ولا حالة عشق اللي عمله نقلة في مشوارك وفي الدراما… كل خطواتك وراها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللي بتموتي نفسك علشان ترضيه …واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط علي حسابك ٧٠٠٠٠٠٠ مليون ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله واللي بيقدروا مجهودك وتعبك ….وعلي فكره بحب البرنسيسة بيسه و سكسكه …وبحبك وكل الناس بتموت فيكي واولوهم السبعة مليون اللي عندك







