انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تراجع الفنان ” أحمد السعدني ” عن قرار إنسحابه من مسلسل ” كله بالحب ” وعودته إلى استكمال التصوير .

وخرج أحمد السعدني للرد على تلك الأنباء نافيا كل ما تم تداوله بهذا الشأن ومؤكدا على عدم تراجعه عن قراره .

فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أن هذا الخبر غير صحيح وطالب المواقع الإخبارية بتحري الدقة .

يذكر أن مسلسل كله بالحب من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري .. ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد .