انتقد الفنان ” أحمد السعدني ” التغطية الصحفية والإعلامية لجنازات المشاهير والتي تتسبب في التزاحم الشديد والفوضى بالإضافة إلى إزعاج أهل وأقارب وأصدقاء المتوفي خاصة مع محاولة بعض الصحفيين إجراء حوارت معهم والتقاط الصور لهم .

فكتب أحمد السعدني في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مطالبا نقابة الصحفيين باتخاذ إجراء حول هذا الأمر قائلا : ” للمرة الثالثة اطرح نفس الاقتراح وكلي رجاء من نقابة الصحفيين أن تتبناه ” .

وتابع : ” نرجو من حضراتكم بما أن تغطية جنازة وعزاء المشاهير الأغلبية تراه أمر ضروري .. أن تقوم النقابة بتكليف صحفي واحد ومصور فوتوغرافيا واحد ومصور ڤيديو واحد وتقوم النقابة بتوزيع المادة المصوره علي فلاشة لأي موقع صحفي يريدها ” .

وأضاف السعدني : ” ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطة في موقف مزعج للمتوفي وأهله وأصدقائه ولكم منا فائق الاحترام والتقدير ” .