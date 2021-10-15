فاز الفنان المصري أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي ضمن حفل افنتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي وهي الجائزة التي يحصل عليها عن مسيرته السينمائية.

وقد قدمت الفنانة هند صبري الجائزة للفنان احمد السقا وأشادت بمسيرته ومشواره المميز كما قدمت نبذة عن مشواره الفني قبل إهدائه التكريم والجائزة خلال كلمتها قبل صعود أحمد السقا على السجادة الحمراء.

وأعرب أحمد السقا عن سعادته لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة.

وقال أحمد السقا خلال تكريمه: “مكسوف وأنا وواقف وعرقان جدًا وأشكر إدارة المهرجان على تشريفي بهذا المهرجان، أحكيلكم حكاية صغيرة ويشهد عليها الفنان شريف منير ومنى زكي قاعدة”.

وتابع السقا: “حدوتة شلة صحاب أتربوا مع بعض وأتجمعوا على حب السينما، حلموا أنهم يبقوا على الشاشة وأقصى طموح كل واحد فينا أنه يعمل مشهد أو مشهدين، في الثمانينيات مكنش في سينما، لحد في أوائل التسعينيات كان الموضوع اختلف تمامًا وجه إسماعيلية رايح جاي، وأحدثنا طفرة سينمائية”.

وأهدى احمد السقا جائزته للعديد من الأشخاص وهم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز ورجل الأعمال نجيب ساويرس ووالده وأخوته وأيضا أهداها لوالده المخرج صلاح السقا رائد مسرح العرائس وأيضا جميع أصدقائه الفنانين.