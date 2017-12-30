أحمد السقا وكريم عبد العزيز في مسلسل عادل امام “عوالم خفية” في رمضان 2018 فن

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بدو أن عادل إمام قرر الظهور بشكل مختلف تماما في رمضان 2018 من خلال مسلسله “عوالم خفية”، إذ يظهر مع ضيوف شرف العديد من نجوم السينما خصوصا الجيل الذي ظهرت نجوميته في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

وبحسب موقع “في الفن” فقد تم الاتفاق المبدئي مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز على الظهور ضيوف شرف بالمسلسل، كذلك هناك محاولات للاتفاق مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير ومنى زكي.

هذه القائمة من النجوم سينضم إليهم آخرين خلال الفترة الماضية جاري التفاوض معهم حاليا.

عادل إمام يتعاون مع مؤلفين شباب في “عوالم خفية” وهم أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.

كما أن المسلسل الجديد يشهد للمرة الأولى تعاون عادل إمام مع ابنه رامي إمام كمنتج، فبعد تعاونه مع شركة “سينرجي” -التي يمتلكها تامر مرسي- لمدة 5 أعوام، قرر عادل أن يخوض السباق الرمضاني بمسلسل من إنتاج شركة “ماجنوم”.

وكانت انضمت ليلى علوي وبشرى وفتحي عبد الوهاب ومي سليم وهبة مجدي لبطولة المسلسل مؤخرا، ومن المقرر عرضه على التليفزيون السعودي في رمضان 2018.