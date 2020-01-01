أحمد السقا يروي موقفا له مع متابع شتمه : ” رحتله البيت وأول ما شافني أغمى عليه “

حل الفنان المصري ” أحمد السقا ” ضيفا في برنامج ” It is show time ” في حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد .

وتحدث أحمد السقا خلال الحلقة عن عدم إجادته التعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي وإنه لا يسمح بأن يتجاوز أي شخص في حق أهل بيته .. وإنه ينزعج من التعليقات والانتقادات والشتائم التي يتلقاها في بعض الأوقات خاصة إذا كانت تخص أهله ولا يتهاون في ذلك الموقف .

وحكي السقا موقف تعرض له من جانب أحد المتابعين الذي تعرض له بالسب بالشتائم ولمدة 5 شهور يوميا .. وهو الأمر الذي أغضب احمد السقا كثيرا وأزعجه ودفعه إلى البحث عن عنوان منزل هذا المتابع حتى تمكن من الوصول إليه .

وقال أحمد السقا إنه ذهب إلى العنوان في الساعة الرابعة فجرا وعندما فتح هذا الشاب باب المنزل ورآه أمامه أغمي عليه .

وأضاف السقا أن والد هذا الشاب يعمل وكيل وزارة التربية والتعليم ووقتها عاتبه وطلب منه أن يربي إبنه جيدا .. وأكد على أن زوجته وأهل بيته خط أحمر قائلا : ” أنا دمي حر مينفعش حد يشتم أمي أو مراتي ” .

وأشار أحمد السقا إلى أن السوشيال ميديا بها مساوئ كثيرة أبعدتنا عن الأصول والتقاليد .