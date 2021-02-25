تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي السعودي الشهير أحمد الشقيري رد فيه على التعليقات التي يتلقاها من قبل متابعيه والتي تصفه بأنه قدوة وزوج مثالي.

وقال الشقيري في مقطع الفيديو: “ترى أنتم ما تعرفوني وما احد عاش معايا بالكامل عشان يقول اني انا قدوة او اني رهيب ومثل هذه التعليقات التي تجيني احيانا انه انت الزوج المثالي يا ريت اتزوجك”.

"أحمد الشقيري" عبر السناب:



"أنا مو قدوة ولا زوج مثالي، بالعكس الله يعين زوجتي رولا عليا" pic.twitter.com/lvuKOpTMqA — WHR (@whrumor) February 25, 2021

وتابع الشقيري “شو عرفك اني انا الزوج المثالي اصلا انه اوكي انا بقول كلام مفيد للعالم بس انا الحياة معايا صعبة مثلا انا عندي متطلبات يمكن تعقد زوجة والله يعينها رولا ويصبرها علي يعني” واضاف “فالواحد لا يكبر ويهول الامور.

وقد تفاعل الناشطون مع الفيديو مشيدين بتواضعه حي كتب احدهم “شوفو التواضع فعلا انت قدوه و رولا محظوظه فيك” وقالت اخرى “ما يدري انو كلامه ذا خلانا نحبه زيادة 🙂 .. اموت عالمتواضعين .. اقول بنات كم عمره ؟”.

ههههههههههه — فيصل (@fii_155) February 25, 2021

يذكر ان أحمد الشقيري متزوج من السعودية رولا دشيشة،،وهي ناشطة في مجال تصميم الازياء، منذ العام 1999 وله منها أثنين من الأبناء هما يوسف وإبراهيم.