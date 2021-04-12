يعود الاعلامي السعودي الى الشاشة من خلال برنامجه الجديد الذي يحمل اسم “سين” وسيعرض على شاشة قناة “ام بي سي” خلال شهر رمضان المبارك.

برنامج سين أحمد الشقيري يسلط الضوء على حالة التطور والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ، والمشاريع التي تنفذها المملكة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

وعرف أحمد الشقيري ببرنامج خواطر، والذي دام ل ١١ موسم، ثم توقف، ناقش البرنامج القضايا التي تخص الشباب والمجتمع العربي والإسلامي وحقق نجاحاً ملحوظاً وشعبية بين الشباب العربي لبساطة الأسلوب والاعتماد على التطبيق الحركي والأسلوب العملي.

وجاء من بعده برنامج “قمرة”، والذي كان عبارة عن منصة عالمية لموضوعات محددة من البرنامج أو يحددها المشاركون وتكون فيديوهات لا تزيد مدتها ثلاث دقائق بحيث تكون هادفة وجذابة وعامة وتخدم اهداف البرنامج وشعاره وهو عبر باحسان.

ثم جاء من بعده إحسان من الحرم و إحسان من المدينة، ام هذا الموسم وفي رمضان ٢٠٢١ احمد الشقيري يخاطب احمد الشقيري العقل والقلب من خلال برنامج “سين” مسلّطاً الضوء على بعض جوانب التطوير والتحديث اللذيْن تشهدهما المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، والذي سيعرض على قناة mbc1.