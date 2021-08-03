نشر الفنان ” أحمد العوضي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أعرب من خلاله عن أمله في تخطي الأزمة التي يمر بها هو وزوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية شديدة .

واستعان أحمد العوضي في منشوره بمقولة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي : ” سنحيا بعد كَرْبِنا ربيعاً كأننا لَمْ نَذُقْ في الأَمْسِ مراً ” .

كما كتب في منشور آخر : ” “للنكبات غايات تنتهي إليها وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها وترك الحيلة في إزالتها .. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها .. الإمام علي بن أبي طالب ” .

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد أعلن في وقت سابق عن خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية ولكنها مازالت تحت الرعاية والملاحظة الطبية الشديدة وممنوع عنها الزيارة .

فيما قال شقيقها الفنان ” وائل عبد العزيز ” أن الوضع الصحي لياسمين أصبح مستقرا وفي خلال أيام سوف تغادر المستشفى وتعود إلى منزلها .