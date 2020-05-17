أجرى الفنان ” أحمد العوضي ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” سراي ” المضاع على قناة ” atv ” الكويتية والتي تحدث من خلالها عن دوره في مسلسل ” الاختيار ” الذي يشارك في بطولته وتعرض في الموسم الرمضاني الحالي والتي يجسد بها شخصية ” هشام عشماوي ” .

وخلال الحلقة هنأه مقدم البرنامج على زواجه من الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” الذي كان قد أعلن عنه مؤخرا .

وسأله حول إن كانت ياسمين عبد العزيز تشاركه في إختياراته وتعطيه رأيها .. فأجاب العوضي أن زوجته تشاركه في كل شئ وفي إختياراته وفي ردود الأفعال التي يتلقاها عن المسلسل .

ثم سأله حول ما أعدته ياسمين على مائدة الإفطار ليرد قائلا : ” مكرونة بالبشاميل ” .

وأشار أحمد العوضي إلى إنه سوف يوجد عمل فني جديد سوف يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة المقبلة .