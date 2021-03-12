كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن بوسترات جديدة لمسلسلها “اللي مالوش كبير” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام بوستر ظهرت فيه بمفردها، وهي ترتدي فستان أحمر أنيق كما نشرت بوستر ثاني للفنان أحمد العوضي الذي يشاركها بطولة المسلسل.

وبعد تداول البوستر الجديد علقت بعض الحسابات بالقول: “ياسمين عبدالعزيز تحذف احمد العوضي من صورة الافيش” ما دفع أحمد العوضي للتعليق ساخرا “كده يا ياسمين وانا معرفش معقووووله اللي مالوش كبير ”.

بدورها ردت ياسمين على تعليق زوجها بتعليق اخر ساخر قالت فيه: “ماليش كبير بقي ”.

ومسلسل “اللي مالوش كبير” يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لأول مرة بعد زواجهما، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وبطولة خالد الصاوى ودينا فؤاد وإيمان السيد وإنتاج سينرجى.