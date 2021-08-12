في أول تعليق له بعد التطور المفاجىء في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية، قال الفنان المصري أحمد العوضي إن القانون سيحكم في الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته والتي دخلت في غيبوبة ولا تزال تعاني من آثارها، حيث سافرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها.

وكشف العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أن الأزمة الصحية التي تعاني منها ياسمين سببها إهمال طبي وتخاذل من قبل الأطباء الذين كانوا يشرفون على حالتها الصحية، مؤكدًا أنه سوف يعلن عن التفاصيل كاملة بعد انتهاء علاج زوجته.

وكتب أحمد العوضي يقول: ”ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنها لاحقا عقب التعافي التام لياسمين.. وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث“.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز دخلت في غيبوبة في منتصف الشهر الماضي؛ بسبب خطأ طبي، وتلقت العلاج في أحد المستشفيات لمدة شهر تقريبًا، فيما شهدت خلال الأيام الماضية تحسنًا ملحوظًا في حالتها الصحية، حيث غادرت المستشفى في ساعة متأخرة من الخميس الماضي.

وقررت أسرة ياسمين عبدالعزيز، الثلاثاء، السفر بها إلى سويسرا بطائرة خاصة لاستكمال رحلة علاجها في الخارج، بعد أيام قليلة من مغادرتها المستشفى.