حل أحمد العوضي في مداخلة هاتفية عبر تطبيق “زووم” ببرنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة الحياة وذلك بمناسبة بدء عرض مسلسله “حق عرب” على القناة والذي عرض مؤخرًا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

العوضي متحدثًا عن ياسمين عبدالعزيز

وتحدث عن علاقته بطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز قال: “أنا قولت أن أنا بحب ياسمين جدًا وهي كمان بتحبني والحقيقة اللي سائد الاحترام والود والحب، إحنا بينا كل حاجة حلوة، ومفيش بينا أي خلاف وإن شاء الله لو ربنا كاتب لنا هنرجع ولو رجعنا هنقول، ياسمين عندي حاجة كبيرة جدًا زي ما أنا عندها حاجة كبيرة وأتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا”.

يذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما رسميا في يناير الماضي وسط حالة واسعة من الجدل، من دون أن يكشفا الأسباب.

وفي بداية إبريل الجاري، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق “إنستغرام”، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.

العوضي متحدثًا عن مسلسل “حق عرب”

وتحدث “العوضي” عن كواليس مسلسل “حق عرب” وعن نجاحه بموسم رمضان وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، إلى جانب تطرقه لعلاقته بطليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وعن مسلسل “حق عرب” قال: “أنا من منطقة شعبية ودايمًا كنت مهووس من وأنا صغير بجدعنة ولاد البلد وطيبتهم وشهامتهم وكنت بحلم أني لما أبقى بطل أقدم الصورة دي لأني بحب أشوفها من وأنا صغير ومتأثر بيها أحب من خلالها أوضح أن البطل الشعبي مش لازم بس يكون بيضرب ممكن يبقى بينصر الحق ومتمسك بالعادات والتقاليد واللي ممكن نكون افتقدناها شوية دلوقتي”.

وأضاف: “فكرة المسلسل لما كلمت صديقي وحبيبي المؤلف محمود حمدان وقلت له عايز أعمل مسلسل رمضان الجاي والمسلسل يبقى بيحمل رسالة مش بس مسلسل الناس تتفرج عليه وينجح في وقته وبعد كده يتنسي لأ كنت عاوز يبقى مسلسل قيم يفكرنا مسلسلات زمان وبعدها جالي بفكرة المسلسل وانا اتشجعت جدًا”.

مبعرفش أكون لوحدي

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على سؤال الفنانة إسعاد يونس عن إمكانية تكرارها تجربة الزواج مرة أخرى، قائلة: “إيه السؤال ده؟ أنا طول عمري كنت متجوزة عمري ما كنت سنجل ومبعرفش أعيش لوحدي”.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع على فضائية “دي ام سي”: “أنا بحب الحب ولما اتطلقت اتجوزت العوضي”.

وأكملت: “مبعرفش أبقى لوحدي، أنا حبيبة وبحب الحب”.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل بـ سمسم وعوضيكو

نشرت ياسمين عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” فيديو للإعلان، ليفاجأ الجمهور بتهنئة الفنان أحمد العوضي لطليقته على إعلانها الجديد، حيث كتب رسالة تهنئة لم تخلُ من الغزل قال فيها: “مبروك يا سمسم”.

وكانت المفاجأة الكبرى للجمهور، في رد ياسمين عليه، حيث كتبت قائلة: “الله يبارك فيك يا عوضيكو”، لتنهال عليهما تعليقات الجمهور مطالبين إيّاهما بالعودة إلى بعضهما.

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