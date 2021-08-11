أعلن الفنان ” أحمد العوضي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن اعتزامه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تسبب في الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .

حيث أشار أحمد العوضي إلى أن ياسمين عبد العزيز تعرضت إلى الإهمال والتخاذل والتسيب في طريقة التعامل مع حالتها وعلاجها مؤكدا على أنه سوف يروي كافة التفاصيل لما حدث معها بعد تعافيها بشكل تام .

فكتب في منشوره قائلا : ” ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله ” .

وتابع : ” والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث .. لا تظنن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث ” .

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد غادرت المستشفى منذ أيام بعد تعرضها لوعكة صحية على خلفية خضوعها لعملية جراحية على أن تستكمل علاجها بمنزلها تحت إشراف طبي .. وفي الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن سفرها بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا لاستكمال العلاج بالخارج .