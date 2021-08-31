كشف الفنان ” أحمد العوضي ” في تصريحات صحفية له عن تواجده في جنيف منذ عدة أيام ليرافق زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في استكمال رحلة علاجها بعد تمكنه من الحصول على تأشيرة السفر .

حيث سبق وأن أشار أحمد العوضي إلى أنه لم يتمكن من السفر مع زوجته التي توجهت إلى جنيف منذ حوالي 20 يوما بسبب عدم انتهاء إجراءات حصوله على تأشيرة السفر ودخول سويسرا .

وبذلك يكون قد نفى الفنان أحمد العوضي بشكل قاطع ما تردد حول إنفصاله عن زوجته في الأيام الأخيرة بسبب عدم سفره معها ومرافقته لها في رحلة علاجها .

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تعرضت لوعكة صحية في الفترة الماضية نتيجة عملية جراحية أجرتها بأحد المستشفيات في القاهرة وحدوث خطأ طبي أدى إلى تدهور حالتها الصحية .

وفي مطلع الشهر الماضي عادت إلى منزلها ثم تم الإعلان عن سفرها إلى جنيف لمتابعة حالتها والاطمئنان على وضعها الصحي ولم يتحدد بعد موعد عودتها الى القاهرة .