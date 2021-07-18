كشف الفنان ” أحمد العوضي ” عن تطورات الوضع الصحي لزوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” بعد إعلانه خلال الساعات القليلة الماضية عن خضوعها لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيلها مطالبا من الجمهور الدعاء لها .

فكتب أحمد العوضي في منشور له عبر حسابه على ” فيس بوك ” : ” يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط .. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل ” .

وتابع : ” هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم .. دي كفاية أنها تهون عليها .. شكرا ليكم ” .

ويأتي منشور أحمد العوضي بعد تدوينة للفنان وائل عبد العزيز أثار من خلالها حالة من الجدل والقلق بعد أن تحدث عن أن شقيقته في حالة حرجة .

فكتب وائل عبدالعزيز مطالبا بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز : ” صباح الخير .. أنا كل اللي هقدر اقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة ” .