كشف الفنان ” أحمد العوضي ” في تصريحات له عن سبب عدم تمكنه من السفر إلى سويسرا برفقة زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” لاستكمال رحلتها العلاجية .

حيث أشار إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى سويسرا بسبب ضيق الوقت وهو ما اضطره إلى البقاء في مصر .

وأضاف العوضي أن ياسمين عبد العزيز أرادت السفر إلى سويسرا من أجل الاطمئنان على وضعها الصحي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمتابعة مع أطبائها في جنيف .

وذلك على خلفية تعرضها لوعكة صحية وخطأ طبي مؤخرا بعد إجرائها لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي .