أحمد العوضي يهاجم شقيق ياسمين عبدالعزيز: “هو أنا شفت راجل؟”

رد الفنان المصري أحمد العوضي على وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز، بعد هجومه عليه بسبب علاقته بشقيقته في الخفاء واتهامه باستغلالها ماديًا.

وقال أحمد العوضي عبر حسابه على الفايسبوك “انهى بيت اللي ادخله من بابه.. إن كانت هي اللي بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته.. باب أيه يا ابني اللي أدخله هو أنا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة أنت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها”.

وأضاف أحمد العوضي: “باب أيه يا ابني اللي هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس.. يا ابنى أنا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على إن الأخت والأم والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية إيه يا ابنى أنا أجري الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست”.

ورد وائل عبد العزيز على اتهامات يأحمد العوضي برسالة ثانية على حسابه بفيس بوك، قائلا: “ردّك متوقع جدا لان هو ده أسلوبك ومش هيتغير بس انا هرد عليك..

بالنسبه ان احد بيصرف علّيا عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك اني قاعد في بيت ايجار وراكب عربيه تويتا كنت جايبها قسط من شقايا واظن انت شوفتها ايّام مسلسل لاخر نفس لما كان معاك عربيه لانسر .. ويادوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب ..وحتي لو حد من اهلي ساعدني في وقت ضيقه انت مالك !! .. والا معندكش كلام تقوله !!!؟