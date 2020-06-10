أعلن اليوتيوبر احمد الغندور عن ايقاف برنامجه الشهير “الدحيح” الذي يقدمه عبر موقع اليوتيوب وحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وأعلن احمد الغندور ايقاف البرنامج عبر حسابه على تويتر قائلا: “شكراً جداً جداًً AJ+ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي قلب أحمر أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله”.

شكراً جداً جداًً AJ+ على التجربة الجميلة والفريدة دي.



وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج،

وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله. pic.twitter.com/m4eU23Vxs4 — Ahmed Elghandour (@Da7eee7) June 9, 2020

وكان أحمد الغندور قد بدأ في تقديم فيديوهاته، والتي تركز على تبسيط العلوم، على موقع يوتيوب في أغسطس 2014 وقد نال برنامجه شهرة واسعة في العالم العربي لطريقتهِ المميزة في عرض مقاطع الفيديو المختلفة حيث غالباً ما يستخدم الكوميديا المضحكة لتبسيط المواضيع العلمية المعقدة.