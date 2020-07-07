أعلن الفنان المصرية أحمد الفيشاوى عن ربحه قضية وصفها بالأهم ضمن القضايا المرفوعة ضده من طليقته هند ‏الحناوى موجها الشكر إلى محامييه سناء لحظى ويوسف ‏الفايز.‏

ونشر الفيشاوى صورة لمحامية مع البابا فرنسيس عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا: النهاردة كسبت أهم قضية أمام ‏هند الحناوى بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لحظى وأستاذ يوسف الفايز.‏

كانت محكمة استئناف القاهرة قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه ‏إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالي.

يذكر أن أحمد الفيشاوى يواجه انتقادات حادة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور، مما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله مؤخرا بعيد ميلاد إبنته ليليان من زوجته ندي الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها يشهد مظاهر إحتفاله بها وبهذه المناسبة السعيدة، بمشاعر أبوية حرم منها ابنته الكبري لينا .