نشر الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة له مع خالد الذهبي ابن الفنانة السورية ​أصالة​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر الفيشاوي عن محبته لأصالة وابنها، اذ علّق على الصورة بالقول :”لودي أخويا ابن أصالة الأصيلة، بحبك يا اخويا”.



على صعيد آخر، كانت أحالت النيابة العامة هند الحناوي طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي لجلسة محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لارتكابها جريمة تعريض إبنتهما لينا للخطر.

وجاء قرار النيابة هذا، بعد أن تقدم الفيشاوي عن طريق محاميته سناء لحظي ببلاغ للنيابة العامة ضد الحناوي يتهمها فيه بأنها غير أمينة على تربية ابنتهما مما عرضها للخطر وفقا للمواد ٢، ٩٦، من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وذلك بعد أن ظهرت لينا مع والدتها في الاحتفال بعيد ميلادها السادس عشر، بملابس مكشوفة.