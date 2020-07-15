شارك الفنان المصري احمد الفيشاوي متابعيه بمجموعة صور جديدة من أجازته التي يقضيها برفقة زوجته ندى الكامل وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وتضمنت الصور لحظات رومانسية بين الفيشاوي زوجته والتي ظهرت في احداها وهي تقبله، وعلق الفيشاوي قائلاً: “يوم بعيداً عن الشغل”.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي، تنظر اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته “لينا”.

وكانت محكمة جنح الدقي، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وعلى الجانب الفني، ينشغل الفيشاوي بتصوير فيلم “30 مارس” والذي يشارك في بطولته الى جانب دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، من تأليف حميد المدني وإخرج أحمد خالد موسى.