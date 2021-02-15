أدلى الفنان ” أحمد الفيشاوي ” بتصريحات جريئة وصادمة خلال استضافته في برنامج ” أسعد الله مساءكم ” في موسمه الجديد ويقدمه الشخصية الهزلية ” سيد أبو حفيظة ” والتي يجسدها الفنان ” أكرم حسني ” .

فتحدث أحمد الفيشاوي خلال اللقاء عن سر إجادته لدور مدمن المخدرات الذي قام به في فيلم ” ولاد رزق ” ليكشف عن إنه كان يتعاطى المخدرات قائلا : ” أنا أصلاً شمام .. وأنا وأنت من منطقة شعبية وهي حدائق القبة وانت عارف المنطقة دي ” .

وعن سبب حبه لرسم ” التاتو ” على جسده أشار الفيشاوي إلى أن الفنانة ” شرين رضا ” هي السبب من وراء ذلك وأن أول وشم رسمه على جسده كان على ساقه واتخذ شكل الحرف ” S ” .. نافياً أن يكون في ذلك إشارة إلى إسم والدته الفنانة ” سمية الألفي ” بل هو لشيرين رضا .

وأشار إلى إنه يحب شيرين رضا وكان يرغب بالزواج منها رغم فارق العمر بينهما ولكنها رفضت ذلك .

وبسؤال أحمد الفيشاوي عن عدد العلاقات العاطفية التي مر بها في حياته أكد على أنها لا تعد ولا تحصى خاصة أنه تزوج كثيرا .