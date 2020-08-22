يعرف عن الفنان المصري أحمد الفيشاوي انه لا يتردد ابدا في تقبيل زوجته ندى الكامل أمام الكاميرات لا بل وانه من اكثر الفنانين الذين يظهرون وهم يقبلون زوجتهم في العلن.

وقد شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، اليوم السبت، بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” حيث ظهر برفقة زوجته ندى كامل، خلال تواجدهما بأحد الأماكن الساحلية ليقوم بإهدائها قُبلة على خدها، لتبادله بقبلة مثلها.

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو ساخرا بالقول “بستغل الإجازة أحسن استغلال”.

وقد لاقى الفيديو استحسان متابعي الفيشاوي الذين تمنوا له السعادة حيث علق احدهم كاتبا: “طفل كبير ها الأحمد احب عفويته وطفوليته الله يسعدهم وزوجته تجنن حبيتها لطيفه ”.