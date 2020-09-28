نشر الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة إبنة شقيقة زوجته .

وظهر أحمد الفيشاوي في الفيديو وهو يلاعب الطفلة .. وكتب في تعليقه عليه معربا عن حبه لها : ” كاندي هيستيريا بنت أخت مراتي أكتر بنت مسلية في العالم ” .

إلا أن مقطع الفيديو عرض أحمد الفيشاوي إلى عدد من الانتقادات والتعليقات الساخرة منه وذلك بسبب ظهوره بوزن زائد وأنه أصبح لديه ” كرش ” على الرغم من حرصه على ممارسة الرياضة .

وأشار المتابعين في تعليقاتهم إلى ضرورة أن يعمل على التخلص من هذا الكرش والذهاب إلى الجيم والبعض الآخر تحدث عن إجرائه لعملية شفط الدهون .

فجاءت التعليقات مثل : ” فعلا الك كرش لازم تستمر بالجيم عم تنصح ” و ” أحمد لازم تعمل شفط دهون ببطنك دي ” و ” طلعلك كرش من كتر القعدة في البيت ” .