طرح الفنان المصري أحمد الفيشاوي أغنية “نمبر 2” بعد فترة طويلة من الانتظار وذلك ردا على مواطنه الفنان محمد رمضان والذي يلقب نفسه بـ “نمبر وان”.

وقد اعتمد الفيشاوي في كليب “نمبر 2” على النمط الذي اشتهرت به أغاني الراب، كما قام بالغناء باللهجة الصعيدية في الأغنية الجديدة والتي تقول كلماتها: “نمبر 2 تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمدلله، بيقولوا أني مختلف، وفي هذا نحن نختلف، اسأل الناس مين اللي بيحبوه ده أنا نمبر 2، حتى لو فيلمي نمبر 1، هفضل أنا برضو نمبر 2”.

الكليب من إخراج أحمد الفيشاوى وعمرو حسن، وظهر في الفيديو المغني الشعبي الشهير حمو بيكا الذي لم يشارك في الغناء بالكليب واكتفى فقط بالظهور.

وقد سجل الفيديو نسبة مشاهدة تخطت الـ 100 الف، بعد وقت قصير على طرحها ولكن كانت نسبة عدم الاعجاب اكثر بكثير من الاعجاب حيث سجلت اكثر من 8 الاف ديسلايك مقابل 5 الاف لايك.

كما تعرض الفيشاوي لموجة من السخرية في التعليقات على الكليب حيث جاء اغلبها على الشكل التالي: “أخيرا هز ارداف” و “هو دة بقا اللي انت مصدعنا بيه بقالك سنة؟! انا كنت مستنيك تحط على رمضان، بس للاسف هو محتاج يرد ، اغنيتك ردت عليك” و “جريمة بحق الراب فعلا بيقولو انك مختلف” و شكرًا إنك خلتني أروح أتفرج على نمبر وان عشان أنسى ال انت عملته ده”.