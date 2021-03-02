إحتفل النجم أحمد الفيشاوي بيوم ميلاد شقيقه عمر عبر صفحته على تطبيق انستغرام من خلال نشر مجموعة من الصور العائلية.

وحرص الفيشاوي على نشر صوراً عائلية تجمعه بشقيقه البعيد عن الساحة الفنية، وبصورة الأخير مع والدته سمية الألفي وزوجة شقيقه ندى كامل.

أحمد الفيشاوي يحتفل بميلاد شقيقه عمر أحمد الفيشاوي يحتفل بميلاد شقيقه عمر أحمد الفيشاوي يحتفل بميلاد شقيقه عمر أحمد الفيشاوي يحتفل بميلاد شقيقه عمر

وعلق النجم المصري على الصور قائلاً: “حدث انفجار الليلة الماضية، عيد ميلاد سعيد عمر الفيشاوي. أحبك يا أخي”.

من جهة ثانية، يواصل الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم “ريتسا” ويشاركه في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم النجم محمود حميدة وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي، وآخرين.

كذلك ينتظر الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد “30 مارس” بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندا موسى وصبري فواز ومحمد شاهين وأحمد خالد صالح وآخرين.