طرح الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة “​نمبر 2​” والذي يعود من خلالها الى الغناء من جديد بعد غيابه لفترة طويلة وانشغاله بالتمثيل.

ويبدو أن فيديو كليب أغنية محمد الفيشاوي قد صُمّم على طريقة الرسوم المتحركة، ويظهر في الكليب وهو يضرب شخصاً شبيه ب​محمد رمضان​ يسوق سيارة فيراري ويطرحه أرضاً.

الجدير بالذكر أنه كان هناك أزمة قائمة بين الفيشاوي ورمضان بسبب أغنية “نمبر 2” وأثار الجدل بينهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي استدعى برمضان أن يرد عليه بأغنية “الدبابة”، حيث يظهر فيه يغني داخل دبابة.





