أحمد الفيشاوي يغادر مهرجان الجونة والسبب؟.. ما علاقة زوجته!

كشف الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن مغادرته مهرجان الجونةفي دورته الثالثة، وذلك من أجل متابعة تصوير فيلمه الجديد “عقد الخواجة”.
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Thank you @elgounafilmfestivalofficial for an amazing experience ! Back in Cairo to start shooting but wishing all of my friends the best of luck with the closing 👌🏻 #GFF19 #fishawy #egocomm #red-carpet
ونشر الفيشاوي عدة صور برفقة زوجته ورئيس المهرجان نجيب ساويرس، وعلق عليهم قائلا: “شكرا مهرجان الجونة على تلك التجربة الرائعة، في طريقي للعودة إلى القاهرة للبدء في التصوير، أتمنى لأصدقائي أفضل حظ في الختام”.
الجدير ذكره ان خلاف نشب بين الفيشاوي وزوجته ندى كامل، وقد علم بأن زوجته عادت إلى القاهرة بعد الخلاف، ويتردد في كواليس مهرجان الجونة السينمائي بأنه تم الإتفاق على الإنفصال، وهو ما لم يصرح به الفيشاوي لأحد، ولكنها قررت العودة وترك فعاليات المهرجان، بعد الأزمة التي نشبت بينهما أمس في الفندق الذي يقيم فيه.