أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل، جدلا واسعا، في أول ظهور لهما، على السجادة الحمراء، في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بسبب القبلات المتبادلة بينهما.

وكعادتهما خطف الثنائي الأنظار، حيث قام الفيشاوي بتقبيل زوجته أمام عدسات المصورين، وبعدها قامت زوجته بتقبيله على خده وألقت التحية على المصورين الذين قاموا بتوثيق تلك اللحظة الرمانسية والتي كانت محل جدل شديد.

ويعد هذا هو الظهور الأول، للفنان أحمد الفيشاوي وزوجته منذ انطلاق المهرجان، حيث حضر الفنان لمتابعة العرض الخاص لفيلمه الجديد “قمر 14” الذي يشارك في قسم “الاختيار الرسمى.. خارج المسابقة”، في أول عرض له.

وكان أحمد الفيشاوي قد غاب عن حضور حفل الافتتاح، والأيام الأولى من فعاليات المهرجان، وذلك رغبة من أبطال الأعمال في الظهور دفعة واحد، في العرض الخاص للفيلم الذي يدور في قصص حب تبرز العديد من الحكايات في إطار رومانسي.

فيلم “قمر 14″، يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي مع ياسمين رئيس، خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، وأحمد مالك، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت في 14 أكتوبر حتى مساء الجمعة 22 من نفس الشهر الجاري، وكرم المهرجان الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله وتأثيره في صناعة السينما.