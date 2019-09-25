أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة شجاره مع زوجته في الجونة

بعد انتشار العديد من الأخبار التي زعمت بأن النجم أحمد الفيشاوي دخل في شجار حاد مع زوجته ندى الكامل خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، وأنه غادر الجونة غاضبًا بعد شجاره مع زوجته .

قرر الفيشاوي الرد على هذه الشائعات من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه على إنستغرام تجمعه بزوجته، وعبر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان موضحًا أنه غادر الجونة من أجل تصوير فيلمه الجديد .

وتعاقد الفيشاوي على مشاركة هيفاء وهبي بطولة فيلم جديد بعنوان ” عقد الخواجة” ومن المقرر أن يتم تصويره في مصر وعدد من الدول الأوروبية .