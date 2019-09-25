أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة شجاره مع زوجته في الجونة

بعد انتشار العديد من الأخبار التي زعمت بأن النجم أحمد الفيشاوي دخل في شجار حاد مع زوجته ندى الكامل خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، وأنه غادر الجونة غاضبًا بعد شجاره مع زوجته .
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Thank you @elgounafilmfestivalofficial for an amazing experience ! Back in Cairo to start shooting but wishing all of my friends the best of luck with the closing 👌🏻 #GFF19 #fishawy #egocomm #red-carpet
قرر الفيشاوي الرد على هذه الشائعات من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه على إنستغرام تجمعه بزوجته، وعبر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان موضحًا أنه غادر الجونة من أجل تصوير فيلمه الجديد .
وتعاقد الفيشاوي على مشاركة هيفاء وهبي بطولة فيلم جديد بعنوان ” عقد الخواجة” ومن المقرر أن يتم تصويره في مصر وعدد من الدول الأوروبية .