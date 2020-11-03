نفى الفنان المصرى أحمد الفيشاوي أن يكون قد وقع مشاجرة بينه وبين زوجته ندى الكامل، في إحدى البواخر العائمة، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الفيشاوي” في تصريحات موقع “اليوم السابع”، إن ما نشر عن خلافه مع زوجته ما هو إلا شائعات تطفو على السطح كل 5 أيام على أقصى تقدير.

واعتبر أحمد الفيشاوي أن ما يردده البعض غير منطقي وليس له أساس من الصحة مؤكدا أنه وزوجته ندى الكامل يعيشان قصة حب منذ أن تزوجا، مستنكراً تلك الشائعات التي يطلقها البعض كل يوم، قائلاً : “الحقيقة مش عارف كل يوم مشادة وأزمة وخلاف وطلاق.. هي الناس فاضية الحقيقة”.

وطالب الفنان المصري، من الجمهور ورواد السوشال ميديا، عدم ترويج هذه الشائعات، معرباً عن عدم اهتمامه بتلك الأخبار التي يروجها البعض من حين لآخر.

وكانت أنباء قد زعمت نشوب مشاجرة بين الفيشاوي وزوجته، استمرت لنصف ساعة على مرأى ومسمع من الحضور.

من ناحية أخرى، لم يحضر “الفيشاوي” لأول مرة وزوجته مهرجان الجونة في دورته الرابعة، منذ انطلاقه وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، حيث كشف البعض أنه لم يتم توجيه الدعوة له من الأساس.