نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور لابنه تيتوس من طليقته الألمانية في عيد ميلاده الـ 12.

أحمد الفيشاوي يحتفل بميلاد نجله

اعتمد الفنان المصري أحمد الفيشاوى أن يهنئ نجله الألماني بحصوله على شهادات احتراف في الغوص.

اختار أحمد الفيشاوي أن يشارك ضمن الصور صورة شهادة توضح حصول ابنه على شهادة في الغوص تكشف عمره، وتبين أنه يبلغ من العمر 12 عاما ويحتفل بعيد ميلاده حيث ولد في 22 سبتمبر عام 2011.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا سنوات سعيدة لابنه.

أحمد الفيشاوي يعترف بابنه

وفي مفاجأة من العيار الثقيل؛ اعترف الفنان أحمد الفيشاوي، مؤخرًا، على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، بابنه من سيدة ألمانية.

ونشر الفيشاوي، صورا تجمعه بالسيدة الألمانية، وابنه تيتوس، من داخل منزله، وعلق الفيشاوي على الصور: “مرحبًا بك في بيتك يا بني تيتوس.. وأنا أحبك.. العائلة تأتي أولا”.

أحمد الفيشاوى معلم فى منطقة شعبية بفيلم “رهبة”

وعلى الصعيد الفني،عرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام “فيلم رهبة” والذى يعود به الفيشاوى إلى نوعية الأفلام الكوميدية بعد فترة كبيرة من تقديم أفلام تراجيدية وأكشن، حيث يجسد الفيشاوى في أحداث فيلمه الجديد شخصية معلم في منطقة شعبية يدعى “سيد” ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم “رهبة” بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى يتخلله قصة حب رومانسية بين الفيشاوى وثراء جبيل.

فيلم الدعوة عامة

وعرض مؤخرا لأحمد الفيشاوى في السينمات “فيلم الدعوة عامة” تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

فيلم “ولاد رزق 3”

يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” والذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان وعدد من نجوم السينما المصرية منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم والمقرر عرضه تجارياً بحلول عام 2024.

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