نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي صورة جديدة له عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها في “البانيو” وأمامه طاولة صغيرة عليها بعض الزجاجات الصغيرة وكتاب، فيما يتواجد على الحائط صور وبوسترات لمشاهير وأفلام.

وكشف الفيشاوي من خلال التعليق على الصورة انها لقطة من احدث افلامه حيث كتب “من ديكور مكتبي في فيلم ريتسا مع عشرت عمري و الاستاذ احمد يسري مخرج ٤٥ يوم تفتكروا مالك منصور بيشتغل ايه في البانيو؟”.

وتابع “أنتاج شركه الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري و تصوير مارك عاوني..بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد ومريم الخشت ومي الغيطي وكارولين عزمي ويوسف عثمان وأمير المصري”.

وقد سخر بعض المتابعين من الصورة حيث كتب احدهم “بيحاول يكتب كيف فشلت اغنية نمبر ٢ ” فيما تساءل اخرون عن الوشوم التي يشتهر بها الفيشاوي “واضح فوتوشوب من شكل الرقبة اكبر من الرأس” و “أين الوشوم؟”.

يذكر أن الفيشاوي كان قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة الساخرة “نمبر 2″، وسط جولات من السجال مع نظيره محمد رمضان الذي يصف نفسه بـ”نمبر 1”.

ويقول الفيشاوي في أغنيته الجديدة: “نمبر 2… تاني واحد الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف، وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي ع الرصيف بعد الخريف بنص كم بعد التكييف كان لازم يجيله برد شديد، كان لازم يلبس نمبر 2، بس انتوا اللي سربعتهوه كان لازم تستعجلوه!”.