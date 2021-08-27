تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنان المصبري ​أحمد بدير​ ، الغائب عن الساحة الفنية والاعلامية منذ مدة، ظهر فيهابملامح مختلفة ومفاجئة للجمهور.

وبدا الفنان أحمد بدير في الصورة بملامح مختلفة ولحية طويلة مأ أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البعض عن استغرابهم من إطلاق الفنان للحيته فيما أعتقد آخرون أنه يؤدي دور جديد بأحد الأعمال الفنية وأن الصورة من كواليس التصوير.

يذكر أن مي العيدان حصلت مؤخراً على حكم نهائي في القضية المرفوعة ضدها من الفنان المصري، أحمد بدير، بعد أن وُجه لها تهمة التنمر والسب والقذف،

يذكر أن آخر أعمال أحمد بدير كان مسلسل “بين السما والأرض” في الموسم الرمصاني الماضي بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.