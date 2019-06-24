أحمد جمال يزور المسجد الأقصى للمرة الثانية

نشر الفنان المصري أحمد جمال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” يظهر فيها من إمام مسجد قبة الصخرة .
وكتب تعليقا على الصورة قائلا : ” الحمد لله للمرة الثانية قدرت أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى والصورة دلوقتي من أمام قبة الصخرة .. ربنا يكتبلكوا زيارته ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
الحمد لله للمرة التانية قدرت أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى و الصورة دلوقتي من أمام قبة الصخرة ربنا يكتبلكوا زيارته ❤️ #القدس #فلسطين #رام_الله #احمد_جمال
وجاءت زيارة احمد جمال للمسجد الأقصى على هامش تواجده في فلسطين منذ يومين .
وأحيا مساء أمس حفلا غنائيا في مدينة ” رام الله ” ضمن فعاليات مهرجان ” وين ع رام الله ” وسط حضور عدد كبير من الجمهور .
وقدم خلال الحفل مجموعة من الأغاني مثل : ” اضحكي ” و ” اسألوا كتب التاريخ ” و ” يا ليالي ” و ” وحشتني عيونك ” و ” يالا نعيش ” والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور .