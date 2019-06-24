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أحمد جمال يزور المسجد الأقصى للمرة الثانية

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نشر الفنان المصري أحمد جمال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” يظهر فيها من إمام مسجد قبة الصخرة .

وكتب تعليقا على الصورة قائلا : ” الحمد لله للمرة الثانية قدرت أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى والصورة دلوقتي من أمام قبة الصخرة .. ربنا يكتبلكوا زيارته ” .

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الحمد لله للمرة التانية قدرت أدخل القدس وأزور المسجد الأقصى و الصورة دلوقتي من أمام قبة الصخرة ربنا يكتبلكوا زيارته ❤️ #القدس #فلسطين #رام_الله #احمد_جمال

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وجاءت زيارة احمد جمال للمسجد الأقصى على هامش تواجده في فلسطين منذ يومين .

وأحيا مساء أمس حفلا غنائيا في مدينة ” رام الله ” ضمن فعاليات مهرجان ” وين ع رام الله ” وسط حضور عدد كبير من الجمهور .

وقدم خلال الحفل مجموعة من الأغاني مثل : ” اضحكي ” و ” اسألوا كتب التاريخ ” و ” يا ليالي ” و ” وحشتني عيونك ” و ” يالا نعيش ” والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور .

 

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