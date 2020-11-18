فاجأ الفنان الشاب “أحمد حاتم” جمهوره بإطلالته الجديدة والتي غيرت شكله بدرجة كبيرة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة بعد أن قام بحلاقة ذقنه التي اعتاد عليها الجمهور منذ ظهورة، وكتب مازحًا “سلم نفسك الأسانسير كله محاصر”.

لوك أحمد حاتم عمر، الجديد، أصبح مادة للاستغراب والدهشة والمزاح، حيث قام عدد من الفنانين بالتعليق على صورة حاتم، بايموشن “الضحك” منهم عادة عبد الرازق ونهى عابدين والفنانة السعودية أسيل عمران، بينما علقت سلمى أبو ضيف، بسؤال “من أنت”.

كما شبهه المتابعين بممثلين آخرين مثل أحمد السقا ومحمود حميدة وآسر ياسين وعاصي الحلاني، وتساءل عدد كبير من تابعي حاتم إن كان هو فعلاً الموجود في الصورة أم أنه شخص آخر وهذه خدعة منه كما طرح الجمهور سؤالاً حول السبب الذي دعاه لأن يحلق ذقنه وهو الذي ظل بها أكثر من خمسة أعوام، فيما ذهب البعض أنه يصور دوراً جديداً بأحد الأعمال الفنية ويتطلب التخلي عن اللحية.

الفنان الشاب أحمد حاتم يتخلي عن لحيته لأول مرة منذ خمس سنوات

وعلي الصعيد الفنى، يعيش الفنان أحمد حاتم، في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث حقق نجاحًا كبيرا خلال الأيام الماضية بـ “فيلم الغسالة”، ويستعد لأعمال سينمائية جديدة. منها فيلم جديد بعنوان “عروستي”، وتشاركه في البطولة الفنانة جميلة عوض، ومن المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

“فيلم الغسالة”، يُعرض للفنان أحمد حاتم حالياً فى دور السينما، والذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد، الجدير بالذكر أن فيلم الغسالة‎إنتاج مشترك بين شركات “نيو سينشري” و”أفلام مصر العالمية” و”سينرجي”، ويتولى التوزيع محليًا شركة “دولار فيلم”.