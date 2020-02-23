أحمد حلمي : ” بالصورة دي أنا دخلت التاريخ “

نشر الفنان المصري ” أحمد حلمي ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” برفقة الطبيب المصري العالمي ” مجدي يعقوب ” خلال حضورهما لحفل مبادرة ” صناع الأمل ” الذي أقيم يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

والذي تم فيه تكريم الدكتور مجدي يعقوب .. كما قام أحمد حلمي بالتبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب الجديدة للقلب التي يتم بناؤها في القاهرة .

وكتب أحمد حلمي في تعليقه على الصورة معبرا عن سعادته الكبيرة بلقاء الدكتور العالمي قائلا : ” أخيرا قابلت الدكتور مجدي يعقوب ومش كده وبس لا ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه .. ومش كده وبس ده احنا كمان اتكلمنا كتير وفي الآخر اتصورت معاه .. إحساس رهيب ” .

وتابع : ” دكتور مجدي ليه رهبة لا توصف .. أنا كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة لكن عرفت إن في رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص اللي قدامك ودي اللي اسمها رهبة رهيبة .. أنا حصلت لي رهبة رهيبة .. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ ” .