أشاد عدد كبير من نجوم الوسط الفني بالمصالحة بين النجمتين السورية أصالة والمصرية أنغام وذلك بعد اعتذار الاولى وقبول الثانية.

فقد كتب احمد حلمي تعليقا على قبول انغام لاعتذار اصالة: “الأعتذار قوه لايملكها الا المتواضع وقبول الإعتذار قوه لا يعرفها الا المتسامح.. ومافيش احلي من صداقه بين متواضع ومتسامح”.

وكانت اصالة قد اعتذرت من انغام عبر حسابها على انستغرام وكتبت “بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه ) “.

ولم يمض وقت طويل حتى ردت انغام واعتذار واصالة وكتبت “كلنا بنغلط يا أصاله ويحسب لك ان عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير اني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

بدورها عادت اصالة وكتبت: “نفطر سوا برمضان يانغّومه اشتقت لأكلات أمنا وخصوصاً البصاره يانغّومه البصاره ”.