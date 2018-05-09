أحمد حلمي يعود للسينما بفيلم “​الجان اتهان​”

يستعد الممثل المصري ​أحمد حلمي​ حالياً لفيلمه السينمائي الجديد، الذي سيعيده إلى الشاشة الفضية بعد غياب دام لمدة عامين، واستقر على فيلم “​الجان اتهان​”، الذي سيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه في عيد الأضحى المقبل.

وعقد حلمي عدة جلسات عمل مع المنتج ​وليد صبري​ والمخرج ​أحمد نادر جلال​، للإتفاق على الملامح النهائية للعمل الذي كان مقرراً أن يقوم بإخراجه خالد مرعي، ولكنه اعتذر بسبب انشغالة بتصوير فيلم كريم عبد العزيز الجديد.

ومن المفترض أن يقوم حلمي بتصوير الفيلم في عدد من الدول الأوروبية من بينها اليونان، وسيتم ترشيح أبطال العمل خلال لفترة المقبلة، ولكن بعد انتهاء الموسم الرمضاني حتى يتسنى لصناعه الإستعانة بعدد من نجوم الكوميديا، خصوصاً وأن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي إجتماعي.