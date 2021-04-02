بطريقته الكوميدية وطرافته المعهودة، مازح الفنان المصري أحمد حلمي الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من خلال صورتين نشرهما على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وفي إحداهما ظهر قمر برفقة الفنان عمرو دياب. أما في الثانية فبدا حلمي مرتدياً كنزة هي نفسها التي ارتداها “الهضبة”. وتعليقاً على ذلك كتب: “هو انت ليه متصورتش معايا يا أيمن مع إني عندي نفس الطقم كامل ببنطلونه. ينفع يا عمرو؟”.

ويُشار إلى أن حلمي كان قد لفت الأنظار بسبب مقطع مصوّر نشره على حسابه الخاص في “تيك توك” وظهر فيه مع زوجته الفنانة منى زكي وهما يقلّدان أحد مشاهد فيلم “أمير البحار” لمحمد هنيدي والذي شارك فيه الفنانان أمينة ومحمد محمود. وقلّد حلمي شخصية “ممس” التي جسّدها محمود في الفيلم بنبرة الصوت وحركات الفم نفسها. وأعاد نشر الفيديو على حسابه الخاص في “إنستغرام” مع التعليق: “إن شاء الله مش هيكون آخر فيديو لأننا حبيشنا الموضوع أوي”.