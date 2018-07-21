أحمد خالد صالح: ولدي كان خائفا عليّ من الوسط الفني

أحمد خالد صالح: «مكنتش بعترف إن بابا ممثل» (فيديو)أكد الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل “خالد صالح” أنه عندما كان يذهب مع والده إلى “اللوكيشن” أو”المسرح”، كان يشعر بالانبهار الشديد من بسحر “اللوكيشن “وصمت المسرح”

وأضاف أحمد خلال حواره لبرنامج “8 الصبح”، المذاع على شاشة “DMC” أنه لم يكن يعترف بانبهاره بعالم التمثيل، لأنه كان يرفض أن يكون مثل والده، وكنت أصر على أننى “لن أعيش في جلباب أبي”، “بس دلوقتي بقيت جوة جلباب أبي

المصدر: vetogate.com

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