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أحمد خالد صالح يوجه رسالة إلى والده في الذكرى الخامسة لوفاته

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نشر الفنان الشاب ” أحمد خالد صالح ” نجل الفنان الراحل ” خالد صالح ” صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” إحياءا للذكرى الخامسة لوفاة والده .

ظهر بالصورة أحمد خالد صالح برفقة والده وهم يلتقطون صورة ” سيلفي ” أمام المرآة .

وكتب أحمد في تعليقه على الصورة قائلا : ” ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعك بالصالحين ويجمعنا بيك على خير يا والدي .. خالد صالح الذكرى الخامسة ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيه ومن نجوم الوسط الفني على الصورة من بينهم كلا من الفنانين : ” مصطفى خاطر ” و ” تارا عماد ” و ” مي كساب ” موجهين الدعوات للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة .

يذكر أن الفنان الراحل خالد صالح توفي يوم الخامس والعشرون من سبتمبر لعام 2014 بعد صراع مع المرض .

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ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعك بالصالحين و يجمعنا بيك علي خير يا والدي. #خالدصالح الذكري الخامسة.

A post shared by Ahmed Saleh (@ahmedkhaledsalleh) on

 

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