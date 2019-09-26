أحمد خالد صالح يوجه رسالة إلى والده في الذكرى الخامسة لوفاته

نشر الفنان الشاب ” أحمد خالد صالح ” نجل الفنان الراحل ” خالد صالح ” صورة لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” إحياءا للذكرى الخامسة لوفاة والده .
ظهر بالصورة أحمد خالد صالح برفقة والده وهم يلتقطون صورة ” سيلفي ” أمام المرآة .
وكتب أحمد في تعليقه على الصورة قائلا : ” ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعك بالصالحين ويجمعنا بيك على خير يا والدي .. خالد صالح الذكرى الخامسة ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيه ومن نجوم الوسط الفني على الصورة من بينهم كلا من الفنانين : ” مصطفى خاطر ” و ” تارا عماد ” و ” مي كساب ” موجهين الدعوات للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة .
يذكر أن الفنان الراحل خالد صالح توفي يوم الخامس والعشرون من سبتمبر لعام 2014 بعد صراع مع المرض .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعك بالصالحين و يجمعنا بيك علي خير يا والدي. #خالدصالح الذكري الخامسة.