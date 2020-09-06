شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنان “أحمد رزق” الذي نشأت علاقة حب قوية بينه وبين الفنانة “حنان مطاوع”، عقب اشتراكهما في بطولة “فيلم أوعى وشك” عام 2003، إلا أن الخطوبة انتهت بعدها بأقل من عام، وتزوج “رزق” من فتاة مغربية، وأنجب منها 3 أبناء، كما تزوجت “حنان” من مخرج مسرحي وأنجبت منه إبنتها الأولي “أماليا”.

وعلي الصعيد الفنى، يشارك النجم أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث مسلسله “في يوم وليلة”، الذي ينطلق تصويره يوم السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر، وتعاقدت الجهة المنتجة وهى شركة سينرجي، بشكل رسمى مع أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وآخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.

“مسلسل في يوم وليلة” يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا “مسلسل خط الإيد” من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنانور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.