أعرب الفنان ” أحمد زاهر ” عن فخره وسعادته بأداء إبنته ” ملك ” في مسلسل ” نسل الأغراب ” حيث تجسد شخصية فتاة شابة تدعى ” رغدة الغريب ” .

فنشر أحمد زاهر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تضمن أحد مشاهد إبنته في المسلسل .

وكتب في تعليقه عليه : ” فخور بيكي يا بنتي .. فخور بيكي يا رغدة الغريب واللي عاوز يقول بيطبل لبنته يقول ده إحساسي واللي حسيته فقولته ” .

وتابع أحمد زاهر : ” إنتي ممثلة جميلة وأجمل ما فيكي إحساسك الصادق اللي مفيهوش إي إصطناع .. كنتي هايلة في المشهد ده يا ملوكة برافو عليكي ” .