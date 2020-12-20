شارك الفنان المصري أحمد زاهر، متابعيه على انستغرام بمجموعة صور جديدة له من جلسة تصويرية جديدة ظهر فيها مع ابنتيه ليلى وملك، ضمن كواليس حفل دير جيست لعام .

وعلق احمد زاهر في الصور كاتبا: “الحمدلله و الشكر لله جائزه التميز افضل ممثل عن دوري في مسلسل البرنس شكرا دير جيست شكرا كل الجمهور اللي صوتلي و جائزه افضل ممثله صاعده لعام ٢٠٢٠ لبنتي ليلي احمد زاهر مبسوط جدا و فخور لبنتي شكرا”.

بدورها نشرت ملك أحمد زاهر مجموعة صور من نفس جلسة التصوير وعلقت كاتبة: “فخورة بعائلتي الناجحة”.

وكان الفنان أحمد زاهر قد حصد جائزة عن دوره فى مسلسل “البرنس” فيما حصدت ابنته الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جائزة أفضل ممثلة صاعدة، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث تأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز “دير جيست” النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

وتقدم جوائز دير جيست، فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.