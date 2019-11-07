أحمد زاهر عن غادة عبد الرازق : ” علاقتي بها انتهت تماما “

حضر الفنان ” أحمد زاهر” ندوة أقيمت ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ” بي يوند الدولي للأفلام القصيرة” والمقام بالكويت .

وتحدث أحمد زاهر خلال الندوة عن علاقته بالفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” والتي أكد إنها انتهت تماما على الصعيد الشخصي والمهني .

كما أشار إلى أنه لا يوجد مشكلات بينه وبين غادة في الوقت الحالي لأن العلاقة بينهما قد انتهت منذ أعوام كثيرة .

يذكر أن السبب في ذلك يعود إلى الخلافات التي كانت قد نشبت بين أحمد زاهر وغادة عبد الرازق أثناء اشتراكما في بطولة مسلسل ” حكاية حياة ” وإصرار غادة عبد الرازق على طرده من العمل .

إلا أن مخرج العمل ” محمد سامي ” صمم حينها على مشاركة زاهر في المسلسل مما أجج الصراع بين غادة وسامي ونتج عنه عدم تعاونهما معا مرة أخرى في أي عمل .. كما قررت غادة عبد الرازق عدم التعاون مع زاهر مرة أخرى بعد أن وقف بجوار سامي في خلافه معها .