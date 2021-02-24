أجرى الفنان ” أحمد زاهر ” لقاءا لبرنامج ” MBC Trending ” تحدث من خلاله عن نجاح مسلسله الأخير ” لؤلؤ ” وعن شخصية ” طارق ” التي قام بتجسيدها وسعادته بردود الأفعال حولها .

فأشار أحمد زاهر إلى ” الكيميا “على حد وصفه التي حدثت بينه وبين الفنانة ” مي عمر ” بطلة المسلسل وقوة المشاهد التي جمعتهما والعلاقة التي كانت بينهما ولاقت تفاعلا بين المتابعين والمشاهدين بشكل كبير .

وعن عودة إبنته ” ملك ” للتمثيل في مسلسل لؤلؤ بعد غياب 8 سنوات أعرب أحمد زاهر عن فخره بدورها وبما قامت به وإنه على الرغم من أن مساحة دورها كانت صغيرة ولكنه كان مؤثرا في الأحداث .

كما علق أحمد زاهر على لقب ” نمبر وان ” مبديا رأيه في ذلك وعن مشاركته في مسلسل ” البرنس ” قائلا : ” محمد رمضان ممثل جميل وأخويا وصاحبي وهو كان بطل المسلسل بس شخصية فتحي علشان كانت فيها تفاصيل كتير ومميزة وشريرة وأنا صدقتها وعشت جواها فالناس اقتنعت بيها ” .

وتابع : ” موضوع نمبر وان ده مفيش حد نمبر وان .. الموضوع نسبي كل سنة انتي بتعجبي بحد أكتر .. مفيش حد بيفضل نمبر وان من أول ما بيبدأ لحد ما بينتهي فده الموضوع متغير فإحنا بنقول يارب ننجح وربنا اللي بيكرمنا ” .