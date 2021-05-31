بعد أشهر من التدريب والرياضة، لفت النجم المصري أحمد زاهر الأنظار بالفورما الجديدة لعضلاته وجسمه، وذلك في أحدث ظهور له من عطلته الصيفية التي يتمتع فيها مع أسرته.

وشارك أحمد متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بصور بدا فيها بملابس صيفية عبارة عن “شورت وبروتيل”، واستعرض من خلالها عضلاته البارزة والتغيّر الحاصل في شكل جسمه، ليشكّل بذلك مصدر تأثير في الكثير من متابعيه حول أهمية الرياضة في شدّ عضلات الجسم.

كذلك نشر زاهر صوراً جديدة ظهر فيها مع ابنته الصغيرة نور وهما على متن مركب يستمتعان بالأجواء الصيفية، وعلّق عليها قائلاً: “مع نوني”… لتنهال عليه علامات الإعجاب والتعليقات التي تغزلت بجمال الطفلة.يُذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر كان فيلم “فارس”، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشاركته في بطولته نخبة من النجوم، منهم: حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي تشويقي.











