أحمد زاهر يكشف سبب إبعاد بناته عن التمثيل

في لقاء تليفزيوني من خلال برنامج ” عرب وود ” مع الفنان المصري ” أحمد زاهر ” كشف عن سبب ابتعاد إبنتيه ” ليلى وملك ” عن التمثيل والساحة الفنية في الفترة الماضية بعد تقديمهما لعددا من الأفلام خلال فترة طفولتهما .

وقال أحمد زاهر أن سبب منع ابنتيه عن التمثيل هو الدراسة حتى يصلا للمرحلة الجامعية كي لا يؤثر التمثيل على دراستهما .

وعلق على ذلك قائلا : ” كنت موقفهم لغاية ما يخشوا الجامعة علشان أهم حاجة الشهادة وبعد كده نبقا نشوف أي حاجة في الدنيا ” .

وأضاف : ” ليلى عايزة تدبحني أصلا شايفاني قاهر المواهب ” .

يذكر أن ملك وليلى شاركا في العديد من الأعمال الفنية والتي كانت سبب لنجاحهم وشهرتهم أبرزها فيلم ” عمر وسلمى ” بجزئيه الثاني والثالث .